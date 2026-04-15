Общество

Казахстанка защитила мужа от убийцы и получила большой срок, но ее освободили

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 09:20 Фото: Zakon.kz
Казахстанку, защитившую мужа от убийства, сначала посадили на 6 лет, а потом освободили, сообщает Zakon.kz.

В Кассационном суде по уголовным делам 15 апреля 2026 года рассказали, что в июле 2024 года в области Абай женщина ударила куском дерева мужчину, который в тот момент душил ее мужа, прижав его шею ногой. От полученного удара нападавший скончался.

Районный суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 106 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и назначил ей 6 лет лишения свободы. Также с нее взыскали 3 миллиона тенге в счет компенсации морального вреда. Областной суд оставил приговор без изменения.

"В кассационной жалобе осужденная и ее адвокат указали, что событие произошло при защите мужа от нападения потерпевшего, и просили переквалифицировать ее действия на более мягкую статью. Кассационный суд согласился с тем, что осужденная действовала, защищая мужа. Вместе с тем суд пришел к выводу, что она превысила пределы необходимой обороны, нанеся удар тяжелым предметом по голове. При этом были учтены ее раскаяние, наличие несовершеннолетнего ребенка, инвалидность III группы, а также противоправное поведение самого потерпевшего, ставшее поводом для случившегося", – говорится в сообщении суда.

В результате кассационная инстанция изменила прежние судебные акты, переквалифицировав действия женщины на ч. 2 ст. 112 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть посягавшего"), и назначила ей 1 год лишения свободы. Так как к моменту кассационного рассмотрения этот срок был уже отбыт, ее освободили из-под стражи после окончания судебного заседания.

В Кассационном суде ранее рассмотрели другое резонансное дело – осужденный за убийство женщины из-за машины хотел смягчения приговора.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Муж убитой в Германии казахстанки Айгуль Сайлыбаевой ответил на обвинения
"Лучше расчленю": история казахстанки, преследуемой бывшим мужем
Пожизненный срок получил в Актобе убийца пенсионеров
Юный узбекский футболист присоединится к Дастану Сатпаеву в "Челси"
Европейские эксперты определили казахстанские клубы с наибольшими шансами в еврокубках
Главная соперница Рыбакиной в WTA-туре рассказала о своём характере
Экс-легионер "Кайрата" дал совет уходящему в "Челси" Дастану Сатпаеву
