Родители забыли шестилетнюю дочь на заправке и вспомнили о ней, проехав 130 км

В Таиланде родители обнаружили, что забыли шестилетнюю дочь на заправке, проехав 130 км по дороге домой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MS News, в среду (15 апреля) полицейский участок Кхао Дин поделился информацией об инциденте на своей странице в Facebook. Обнаружив на заправке ребенка, полиции поначалу было трудно связаться с ее родителями.

Фото: Facebook

По данным издания Khaosod, сам инцидент произошел 14 апреля . По словам девочки, родители отвезли ее на пляж в Ча-аме, провинция Петчабури. По пути домой родители остановились на заправке, чтобы сходить в туалет.

Девочка не знала номера телефонов своих родителей, и у полиции поначалу не было возможности с ними связаться. Только когда ребенок назвала свое полное имя, полиция смогла отследить ее родителей через систему регистрации актов гражданского состояния.

Так семья воссоединилась. Полиция сообщила родителям, где находится их ребенок.

