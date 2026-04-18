Опасная ситуация в Перу: возможны новые обрушения

В Амазонии на севере Перу произошел крупный оползень, в результате которого эвакуированы 170 семей. Люди были вынуждены покинуть свои дома после того, как в земле образовались крупные трещины и были разрушены жилые постройки и школа, сообщает Zakon.kz.

По информации SWI swissinfo, инцидент произошел в поселке Эладио Тапуллима в регионе Сан-Мартин. Как уточняется, жителей разместили в спортивном комплексе, где им предоставляют питание и необходимую помощь. Согласно данным специалистов, оползню могли способствовать сильные дожди и землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в регионе ранее. Геофизики отмечают, что нестабильные глинистые грунты продолжают смещаться, что сохраняет риск новых обрушений. Власти продолжают мониторинг ситуации и предупреждают о возможном дальнейшем движении почвы в зоне бедствия. #EnVivo



Se registran enormes fallas geológicas en el caserío El Dorado en la Región San Martín



Ранее сообщалось, что два человека погибли во время обвала грунта в Павлодаре.

