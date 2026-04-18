Опасная ситуация в Перу: возможны новые обрушения
По информации SWI swissinfo, инцидент произошел в поселке Эладио Тапуллима в регионе Сан-Мартин.
Как уточняется, жителей разместили в спортивном комплексе, где им предоставляют питание и необходимую помощь.
Согласно данным специалистов, оползню могли способствовать сильные дожди и землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в регионе ранее. Геофизики отмечают, что нестабильные глинистые грунты продолжают смещаться, что сохраняет риск новых обрушений.
Власти продолжают мониторинг ситуации и предупреждают о возможном дальнейшем движении почвы в зоне бедствия.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) April 17, 2026
Se registran enormes fallas geológicas en el caserío El Dorado en la Región San Martín
Ранее сообщалось, что два человека погибли во время обвала грунта в Павлодаре.