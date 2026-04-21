Туристку из России похитили прямо из самолета на популярном курорте

38-летнюю Наталью Рукавишникову из Подмосковья в Индонезии похитил местный криминальный авторитет, сообщает Zakon.kz.

Родственники женщины обратились к журналистам. Мать Натальи, Светлана, рассказала, что дочь уехала в Джакарту с подругой в январе этого года и планировала провести в Азии около трех месяцев. Во время отдыха Наталья завела курортный роман с 37-летним индонезийцем. А когда пришло время возвращаться домой, все пошло не по плану. По словам близких женщины, ее насильно сняли с рейса люди того самого индонезийца, который якобы является местным криминальным авторитетом.

"Люди, которые забрали ее прямо из самолета, непростые. Как мы поняли, этот человек относится к индонезийскому криминалитету. Местная мафия", – рассказал брат похищенной Вячеслав телеканалу РЕН ТВ.

У Натальи забрали паспорт и заперли в снятой комнате. Похититель иногда разрешает ей звонить маме по видеосвязи.

Как рассказывают близкие, индонезиец обещал в скором времени отвезти Наталью в российское посольство, чтобы продлить ей визу. Но этим словам они верят с трудом и всерьез опасаются за жизнь женщины.

Известно, что семья обратилась за помощью в посольство России в Индонезии. Родственники надеются на оперативное вмешательство дипломатов и властей.

Как выяснили СМИ, Наталья Рукавишникова – блогер, психолог и наставник по раскрытию потенциала. В последний раз она выходила на связь с подписчиками своего канала 28 марта. В тот день она опубликовала череду "видеокружков" из спа-комплекса на Бали, где рекомендовала аудитории приехать на остров ради ритуальных энергетических практик, пишет aif.ru.

