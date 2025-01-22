Судимый житель Костанайской области похитил сейф с ружьями

Сотрудники криминальной полиции установили и задержали 34-летнего судимого жителя города Аркалыка, который похитил сейф с двумя 12-калиберными ружьями из домовладения жителя села Ашутасты, сообщает Zakon.kz.

21 января стало известно, что оружие хранилось в соответствии с законом, находилось в сейфе, прикрепленном к стене и полу.

Фото: polisia.kz

Подозреваемый признался в совершении преступления, а похищенное имущество изъяли. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении него начато досудебное расследование.

Фото: polisia.kz

Кража оружия квалифицируется как тяжкое преступление, наказание за которое – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее появилась информация, что астанчанку наказали за кражу, которую совершил ее ребенок.

