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Происшествия

Судимый житель Костанайской области похитил сейф с ружьями

Судимый житель Костанайской области похитил сейф с ружьями, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 07:59 Фото: pixabay
Сотрудники криминальной полиции установили и задержали 34-летнего судимого жителя города Аркалыка, который похитил сейф с двумя 12-калиберными ружьями из домовладения жителя села Ашутасты, сообщает Zakon.kz.

21 января стало известно, что оружие хранилось в соответствии с законом, находилось в сейфе, прикрепленном к стене и полу.

Фото: polisia.kz

Подозреваемый признался в совершении преступления, а похищенное имущество изъяли. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении него начато досудебное расследование.

Фото: polisia.kz

Кража оружия квалифицируется как тяжкое преступление, наказание за которое – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее появилась информация, что астанчанку наказали за кражу, которую совершил ее ребенок.

Аксинья Титова
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