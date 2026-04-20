Происшествия

"Вытаскивал детей и жену из-под завалов": взрыв газа разрушил дом в Алматинской области

Фото: Zakon.kz
Взрыв газа в Алматинской области превратил жилой дом в руины. Инцидент произошел в селе Екпенды: здание полностью разрушено, а четверо человек доставлены в больницу с серьезными ожогами, передает Zakon.kz.

Как сообщает 20 апреля 2026 года телеканал "Алматы ТВ", инцидент произошел в пятницу, 17 апреля около 5:30 утра. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа внутри помещения.

Как рассказывает владелец дома, взрыв произошел, когда его сын, включил свет в одной из комнат. Сильный хлопок привел к разрушению дома.

"Я в панике выбежал наружу и начал вытаскивать детей и жену, которые остались под завалами. На помощь пришли соседи. Потом, когда разбирали завалы, соседи увидели, как пузырьки из-под земли выходят, с подземного газопровода. Утечка была не из дома, ни из нашей плиты, ни с другого оборудования", – заявил пострадавший Самат Жайылханов.

Местные жители связывают произошедшее с плачевным состоянием подземных коммуникаций. По словам соседа пострадавших Ерлана Айжанова, старый газопровод давно требует замены.

"Под землей проходит газопровод, он старый. Мы думаем, что утечка пошла оттуда. После взрыва мы все теперь боимся за свои жизни. Я вообще первую ночь не спал. Нужно либо пустить газопровод над землей, либо заменить, если он устарел. Это же вопрос безопасности", – отмечает сосед Ерлан Айжанов.

В январе этого года, в доме проводились планово-профилактические работы. По их итогам газовое оборудование было признано исправным и соответствующим требованиям безопасности.

Специалисты газовой компании не исключают изношенность подземной трубы. Но также высказывают версию о возможном нарушении вентиляции в доме.

"Когда мы прибыли, причина взрыва была неизвестна, есть утечка какая-то, но мы не знали где. Потом обнаружили, что из-под земли идут пузыри. Это значит, с подземного газопровода выходит газ. Мы немедленно вызвали аварийную бригаду, трактор и начали работу по поиску утечки и локализации. Нашли утечку, временно ее закрыли. Сейчас занимаемся заменой поврежденного участка", – рассказал главный инженер газовой компании Ерлан Кумашев.

Местные власти сообщили, что пострадавшей семье положена государственная выплата.

"В день инцидента мы провели собрание с аксакалами, обсудили чем можем помочь. Был организован сбор средств – собрано около двух млн тенге, которые переданы семье. Также совместно с акиматом района и предпринимателями сейчас ведется работа по оказанию помощи. Государство предусмотрит единовременную выплату, заявление можно подать в течение трех месяцев. По факту происшествия проводится расследование совместно с ДЧС и органами внутренних дел", – сообщил аким сельского округа Бакыт Тореев.

По факту происшествия зарегистрировано уголовное дело. Точные причины взрыва должны установить после проведения расследования.

Ранее сообщалось, что 8 человек пострадали при взрыве газа в одной из многоэтажек Шахтинска.

Канат Болысбек
