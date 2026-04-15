Еще одно землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи в Каспийском море

В Каспийском море продолжаются землетрясения. Одно из последних произошло 15 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского национального центра данных, в 7:52 по времени Астаны в Каспийском море произошло землетрясение. Магнитуда: mb=4.3. Энергетический класс: K=10.8. Глубина: h=34 км.

По информации Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, за 14 апреля в Каспии зарегистрировано три землетрясения.

За 12 апреля в Каспийском море произошло три землетрясения. Кроме того, казахстанские сейсмологи зарегистрировали там землетрясение 8 апреля и 11 апреля.