#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Происшествия

Еще одно землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи в Каспийском море

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 10:18 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
В Каспийском море продолжаются землетрясения. Одно из последних произошло 15 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского национального центра данных, в 7:52 по времени Астаны в Каспийском море произошло землетрясение. Магнитуда: mb=4.3. Энергетический класс: K=10.8. Глубина: h=34 км.

По информации Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, за 14 апреля в Каспии зарегистрировано три землетрясения.

За 12 апреля в Каспийском море произошло три землетрясения. Кроме того, казахстанские сейсмологи зарегистрировали там землетрясение 8 апреля и 11 апреля.

