Мир

В Кыргызстане перенесли начало учебного года на 15 сентября

Фото: Zakon.kz
Новый учебный год в 2026 году в Кыргызстане перенесут. Он начнется немного позже – 15 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 апреля 2026 года, на пресс-конференции заявила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

Впрочем, по ее словам, учебный год завершится по-прежнему 25 мая.

Перенос начала учебного года, как подчеркнуто в публикации издания 24.kg, связан с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке и Всемирных игр кочевников.

ШОС запланирован на 31 августа – 1 сентября 2026 года, а Игры кочевников с 31 августа по 6 сентября.

Ранее председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Жумгалбек Шабданбеков поставил точку в слухах о "войне" силовых структур в стране.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
