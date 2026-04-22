Не борьба, а зачистка: в Кыргызстане жестко опровергли слухи о "войне" силовиков
Комментарий главы ГКНБ опубликован на официальной странице ведомства в Instagram.
Так, по его словам, органами национальной безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел и органами прокуратуры проводится последовательная, системная и наступательная работа, направленная на очищение правоохранительного блока от недобросовестных, коррумпированных и дискредитирующих государственную службу сотрудников.
"Я хочу принципиально отметить, что сегодня нет и не может быть никакого противостояния между ГКНБ, МВД и органами прокуратуры. Все правоохранительные органы работают в единой связке, в рамках закона и в русле задач, поставленных главнокомандующим. Речь идет не о межведомственной борьбе, а о совместной работе по очищению правоохранительного блока от недобросовестных сотрудников. Поэтому, попытки представить проводимую работу как якобы борьбу одних ведомств против других являются необоснованными и не соответствуют действительности".Жумгалбек Шабданбеков
В продолжении он уточнил, что совместная работа ГКНБ, МВД и прокуратуры носит не разовый, а постоянный и целенаправленный характер.
"Подчеркиваю, что никакого ведомственного покровительства в отношении нарушителей закона не будет. Закон един для всех. Если сотрудник, независимо от занимаемой должности, допустил преступление или иное грубое нарушение закона, он должен и будет нести ответственность в строгом соответствии с законодательством".Жумгалбек Шабданбеков
В заключительной части глава ГКНБ обратился к сотрудникам правоохранительных органов.
"Каждый, кто использует служебные полномочия не для защиты государства и граждан, а в личных, корыстных или противоправных целях, должен понимать: ответственность будет неизбежной".Жумгалбек Шабданбеков
10 февраля 2026 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от всех должностей. С октября 2021 года он занимал должность заместителя председателя Кабинета министров – председателя ГКНБ КР.
14 марта средства массовой информации Кыргызстана заявляли, что брата Камчыбека Ташиева вызывали на допрос и отпустили. Кроме того, его удостоверение депутата Жогорку Кенеша КР признано недействительным.