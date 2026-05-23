Жителей Турции переполошило ощутимое землетрясение
Фото: Zakon.kz
По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD), 23 мая в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, подземные толчки ощущались в районе Датча провинции Мугла.
Землетрясение зафиксировали в 16:34 по местному времени.
Очаг залегал на глубине 12,4 км. Эпицентр находился примерно в 135 км от Датчи в Эгейском море.
