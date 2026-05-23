Жителей Турции переполошило ощутимое землетрясение

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD), 23 мая в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, подземные толчки ощущались в районе Датча провинции Мугла.

Землетрясение зафиксировали в 16:34 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 12,4 км. Эпицентр находился примерно в 135 км от Датчи в Эгейском море.

Ранее мы писали о том, что "выгодные путевки" в ОАЭ, Египет и Турцию обернулись мошенничеством на 20 млн тенге.