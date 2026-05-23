#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
470.8
545.99
6.6
Мир

Мужчину семь лет мучили операциями от смертельной болезни, которой у него не было

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 04:30 Фото: pexels
Мужчина в Британии семь лет получал изнурительное лечение от неизлечимого вида рака, которого у него на самом деле не было, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, 41-летнему Саймону Пирсону по ошибке диагностировали редкую форму рака крови и генетическое заболевание.

Из-за страха мужчина перенес 42 мучительные процедуры по откачиванию крови, думая, что это спасет его от смерти. Только через семь лет медсестра заподозрила ошибку, и анализы подтвердили, что пациент ничем не болен.

Саймон признался, что годами страдал в ужасе от мысли, что умрет и передаст недуг своим детям. Теперь пострадавший от врачебной ошибки пациент планирует достигнуть справедливости через суд.

Больница уже принесла официальные извинения, признав ошибку. Врачи пообещали, что разобрались в причинах и сделают все, чтобы подобное не повторилось.

Ранее мы писали о том, что в Конго шесть пациентов с Эболой сбежали из лечебного центра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
В США освободили мужчину, который по ошибке отсидел 28 лет
03:17, 28 сентября 2023
В США освободили мужчину, который по ошибке отсидел 28 лет
Музыка
02:26, 12 мая 2024
Нашлась семья фанатки, которой Пол Маккартни ответил спустя 60 лет
редактирование ДНК
13:53, 17 ноября 2023
Редактирование генов болезней крови одобрили в Великобритании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Усик - Верхувен
04:09, 24 мая 2026
Усик проигрывал бой Верхувену, но вырвал победу нокаутом
Хамза Шираз
02:07, 24 мая 2026
"Сбежавший" от Алимханулы Хамза Шираз нокаутировал Бегича и стал чемпионом мира
Шахрам Гиясов
01:30, 24 мая 2026
Узбекский боксёр Гиясов проиграл "бой жизни" за титул Кэттэроллу, побывав в нокдауне
Илия Топурия рассказал о своих отношениях с Алексом Перейрой
00:53, 24 мая 2026
Илия Топурия рассказал о своих отношениях с Алексом Перейрой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: