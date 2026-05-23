Мужчину семь лет мучили операциями от смертельной болезни, которой у него не было

Мужчина в Британии семь лет получал изнурительное лечение от неизлечимого вида рака, которого у него на самом деле не было, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, 41-летнему Саймону Пирсону по ошибке диагностировали редкую форму рака крови и генетическое заболевание.

Из-за страха мужчина перенес 42 мучительные процедуры по откачиванию крови, думая, что это спасет его от смерти. Только через семь лет медсестра заподозрила ошибку, и анализы подтвердили, что пациент ничем не болен.

Саймон признался, что годами страдал в ужасе от мысли, что умрет и передаст недуг своим детям. Теперь пострадавший от врачебной ошибки пациент планирует достигнуть справедливости через суд.

Больница уже принесла официальные извинения, признав ошибку. Врачи пообещали, что разобрались в причинах и сделают все, чтобы подобное не повторилось.

