Мужчина в Канаде оказался пленником болезни, которая превращает еду в алкоголь
Как пишет CBC News, заболевание связано с нарушением баланса микроорганизмов в кишечнике, вызывающим постоянное брожение и образование этанола. Несмотря на низкоуглеводную диету и противогрибковое лечение, симптомы сохраняются.
В данное время врачи рассматривают возможность трансплантации кишечной микробиоты. Из-за болезни Пулен не может работать с 2023 года и признается, что синдром кардинально изменил его жизнь.
Супруга канадца Сара Пулен внимательно следит за его состоянием и активно поддерживает его. Она считает, что синдром автопивоварни, вероятно, диагностируется гораздо реже, чем встречается на самом деле. Поэтому она запистила приложение, которое поможет людям с этим заболеванием отслеживать симптомы и предоставлять данные медицинским специалистам.
"Это может помочь людям, оказавшимся в ситуации Эрика, когда они знают, что с ними что-то не так, но окружающие им не верят и считают их скрытыми алкоголиками", – рассказала Сара Пулен.
