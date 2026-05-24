Повысить налоги на фастфуд и сладости хотят в Финляндии
Как пишет Helsingin Sanomat, при обсуждении бюджета, как отмечают эксперты, недостаточно внимания уделяется факторам расходов, которые потенциально можно существенно сократить, прежде всего – росту распространенности ожирения и связанных с ним заболеваний.
Согласно исследованию 2017 года, в стране насчитывалось около 1,2 млн взрослых с ожирением, у которых избыточная масса тела в среднем достигает 25 кг. Еще примерно 500 тыс. человек имеют менее выраженный лишний вес, однако у них наблюдается опасное накопление жира в области живота и внутренних органов, что приводит к развитию различных заболеваний.
В Финляндии зарегистрировано свыше 1 млн пациентов с жировой болезнью печени, около 700 тыс. человек с нарушениями сна и примерно 400 тыс. больных диабетом второго типа. В большинстве случаев эти состояния связаны с ожирением. Кроме того, избыточный вес существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, почечной недостаточности, подагры и ряда онкологических заболеваний.
По данным исследований, ежегодные дополнительные расходы системы здравоохранения, связанные с последствиями ожирения, составляют около 3,5 млрд евро, и эта сумма продолжает расти на фоне увеличения числа пациентов и появления новых, более дорогих методов лечения.
Экономическое влияние ожирения выходит за рамки медицины: оно снижает производительность труда, увеличивает количество больничных и приводит к более раннему выходу работников на пенсию, что также формирует значительные дополнительные расходы для экономики.
Отдельное внимание уделяется налоговой политике. Сейчас в Финляндии вредные продукты питания – такие как чипсы, сладости и фастфуд – облагаются той же сниженной ставкой НДС (13,5%), что и базовые продукты питания, включая хлеб и фрукты. Это вызывает дискуссию о целесообразности подобного подхода.
Предлагается повысить НДС на нездоровые продукты до базового уровня 25,5%, а также ввести дополнительный налог на вредные товары. По мнению сторонников инициативы, это увеличит доходы бюджета и одновременно снизит потребление таких продуктов, что в долгосрочной перспективе сократит расходы на здравоохранение.
Дополнительно рассматриваются и другие меры ограничения потребления нездоровой пищи, включая запрет рекламы вредных продуктов для детей, ограничения на продажу на кассах и запрет акций формата "два по цене одного".
Комплексная политика профилактики ожирения, включая возможный налог на сахар, по оценкам экспертов, могла бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, повысить производительность труда и принести экономический эффект в размере миллиардов евро.
