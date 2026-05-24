Повысить налоги на фастфуд и сладости хотят в Финляндии

Ожирение ежегодно обходится Финляндии более чем в 7 млрд евро и оказывает серьезное давление на государственные финансы, включая систему здравоохранения, где уже неоднократно приходилось сокращать расходы.

Как пишет Helsingin Sanomat, при обсуждении бюджета, как отмечают эксперты, недостаточно внимания уделяется факторам расходов, которые потенциально можно существенно сократить, прежде всего – росту распространенности ожирения и связанных с ним заболеваний.

Согласно исследованию 2017 года, в стране насчитывалось около 1,2 млн взрослых с ожирением, у которых избыточная масса тела в среднем достигает 25 кг. Еще примерно 500 тыс. человек имеют менее выраженный лишний вес, однако у них наблюдается опасное накопление жира в области живота и внутренних органов, что приводит к развитию различных заболеваний.

В Финляндии зарегистрировано свыше 1 млн пациентов с жировой болезнью печени, около 700 тыс. человек с нарушениями сна и примерно 400 тыс. больных диабетом второго типа. В большинстве случаев эти состояния связаны с ожирением. Кроме того, избыточный вес существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, почечной недостаточности, подагры и ряда онкологических заболеваний.

По данным исследований, ежегодные дополнительные расходы системы здравоохранения, связанные с последствиями ожирения, составляют около 3,5 млрд евро, и эта сумма продолжает расти на фоне увеличения числа пациентов и появления новых, более дорогих методов лечения.

Экономическое влияние ожирения выходит за рамки медицины: оно снижает производительность труда, увеличивает количество больничных и приводит к более раннему выходу работников на пенсию, что также формирует значительные дополнительные расходы для экономики.

Отдельное внимание уделяется налоговой политике. Сейчас в Финляндии вредные продукты питания – такие как чипсы, сладости и фастфуд – облагаются той же сниженной ставкой НДС (13,5%), что и базовые продукты питания, включая хлеб и фрукты. Это вызывает дискуссию о целесообразности подобного подхода.

Предлагается повысить НДС на нездоровые продукты до базового уровня 25,5%, а также ввести дополнительный налог на вредные товары. По мнению сторонников инициативы, это увеличит доходы бюджета и одновременно снизит потребление таких продуктов, что в долгосрочной перспективе сократит расходы на здравоохранение.

Дополнительно рассматриваются и другие меры ограничения потребления нездоровой пищи, включая запрет рекламы вредных продуктов для детей, ограничения на продажу на кассах и запрет акций формата "два по цене одного".

Комплексная политика профилактики ожирения, включая возможный налог на сахар, по оценкам экспертов, могла бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, повысить производительность труда и принести экономический эффект в размере миллиардов евро.

