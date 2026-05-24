#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
470.8
545.99
6.6
Мир

Повысить налоги на фастфуд и сладости хотят в Финляндии

Ожирение стало фактором многомиллиардных расходов для Финляндии, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 20:10 Фото: magnific.com
Ожирение ежегодно обходится Финляндии более чем в 7 млрд евро и оказывает серьезное давление на государственные финансы, включая систему здравоохранения, где уже неоднократно приходилось сокращать расходы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Helsingin Sanomat, при обсуждении бюджета, как отмечают эксперты, недостаточно внимания уделяется факторам расходов, которые потенциально можно существенно сократить, прежде всего – росту распространенности ожирения и связанных с ним заболеваний.

Согласно исследованию 2017 года, в стране насчитывалось около 1,2 млн взрослых с ожирением, у которых избыточная масса тела в среднем достигает 25 кг. Еще примерно 500 тыс. человек имеют менее выраженный лишний вес, однако у них наблюдается опасное накопление жира в области живота и внутренних органов, что приводит к развитию различных заболеваний.

В Финляндии зарегистрировано свыше 1 млн пациентов с жировой болезнью печени, около 700 тыс. человек с нарушениями сна и примерно 400 тыс. больных диабетом второго типа. В большинстве случаев эти состояния связаны с ожирением. Кроме того, избыточный вес существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, почечной недостаточности, подагры и ряда онкологических заболеваний.

По данным исследований, ежегодные дополнительные расходы системы здравоохранения, связанные с последствиями ожирения, составляют около 3,5 млрд евро, и эта сумма продолжает расти на фоне увеличения числа пациентов и появления новых, более дорогих методов лечения.

Экономическое влияние ожирения выходит за рамки медицины: оно снижает производительность труда, увеличивает количество больничных и приводит к более раннему выходу работников на пенсию, что также формирует значительные дополнительные расходы для экономики.

Отдельное внимание уделяется налоговой политике. Сейчас в Финляндии вредные продукты питания – такие как чипсы, сладости и фастфуд – облагаются той же сниженной ставкой НДС (13,5%), что и базовые продукты питания, включая хлеб и фрукты. Это вызывает дискуссию о целесообразности подобного подхода.

Предлагается повысить НДС на нездоровые продукты до базового уровня 25,5%, а также ввести дополнительный налог на вредные товары. По мнению сторонников инициативы, это увеличит доходы бюджета и одновременно снизит потребление таких продуктов, что в долгосрочной перспективе сократит расходы на здравоохранение.

Дополнительно рассматриваются и другие меры ограничения потребления нездоровой пищи, включая запрет рекламы вредных продуктов для детей, ограничения на продажу на кассах и запрет акций формата "два по цене одного".

Комплексная политика профилактики ожирения, включая возможный налог на сахар, по оценкам экспертов, могла бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, повысить производительность труда и принести экономический эффект в размере миллиардов евро.

Ранее сообщалось, чем опасна популярная еда для детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
советы
19:49, 06 января 2026
Как начать больше двигаться без изнурительных тренировок
Женщина
05:20, 20 марта 2024
В Финляндии отпраздновали День равноправия
Нужно ли платить налоги при благотворительности
14:51, 29 июня 2023
Нужно ли платить налоги при благотворительной помощи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист Евсеев удачно стартовал на квалификации турнира в Молдове
21:05, Сегодня
Казахстанский теннисист Евсеев удачно стартовал на квалификации турнира в Молдове
Скончался экс-капитан и форвард &quot;Кайрата&quot; Сергей Рожков
20:14, Сегодня
Скончался экс-капитан и форвард "Кайрата" Сергей Рожков
В Астане стартовал курс для тренеров лицензии UEFA
19:30, Сегодня
В Астане стартовал курс для тренеров лицензии UEFA
Узбекистанский борец Узоков не дал казахстанцу Женгису завоевать &quot;золото&quot; чемпионата Азии
18:42, Сегодня
Узбекистанский борец Узоков не дал казахстанцу Женгису завоевать "золото" чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: