Сериал стал сенсацией: Таиланд получил миллионы и туристический бум

Правительство Таиланда представило на Каннском кинорынке сериал "Белый лотос" ("The White Lotus") как пример успешной работы системы стимулов для иностранных кинопроизводств в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Variety со ссылкой на Департамент содействия международной торговле Таиланда (DITP), съемки сериала принесли около 36,5 млн долларов локальных расходов за 129 дней и обеспечили занятость примерно 1000 тайских специалистов. После выхода проекта количество бронирований поездок в Таиланд выросло примерно на 300%, а поисковые запросы о стране – почти на 88%.

Основным инструментом привлечения иностранных съемочных групп остается кэш-ребейт в размере 30% без лимита и требований к культурному содержанию. Эта мера привлекла ряд крупных проектов, включая Jurassic World Rebirth, Alien: Earth" и "Dhurandhar. С января по март 2026 года в Таиланде было снято 162 международных фильма, которые принесли более 36 млн долларов инвестиций.

На Каннском кинорынке DITP представил 15 компаний под брендом Reimagining Thailand. Объем сделок за первые дни мероприятия составил около 15 млн долларов, а общий целевой показатель – порядка 42 млн долларов.

Также власти отмечают рост сектора тайских BL- и GL-сериалов, который стал одним из наиболее динамичных в Азии. По оценкам, Таиланд производит более половины такого контента в регионе.

Правительство продолжает параллельно поддерживать как иностранные съемки, так и развитие национальной киноиндустрии.

