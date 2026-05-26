Заключенные в Венесуэле пожаловались на пытки и захватили следственный изолятор

24 мая в венесуэльском штате Баринас 1200 мужчин и 100 женщин из числа заключенных захватили следственный изолятор, сообщает Zakon.kz.

По информации Венесуэльского центра мониторинга тюрем на их странице в Х, заключенные также устроили забастовку. Причиной стало недавнее назначение нового директора тюрьмы. Более 120 человек после его назначения попали в штрафные изоляторы.

Со слов заключенных, при новом руководстве их начали пытать, избивать и обыскивать. Теперь они требуют увольнения директора тюрьмы.

Invocando los artículos 46, 68 y 337 de la Constitución, los internos exigen la destitución inmediata del Ministro de Servicios Penitenciario Julio García Zerpa, yde Elvis Macuare Guerrero, director de INJUBA, a quienes señalan por presunta corrupción y maltratos.



Протестующие поднялись на крыши тюремных башен, некоторые из них подожгли матрасы. Охрана и новый директор начали стрелять по ним, есть раненые. Центр мониторинга тюрем призвал прокуратуру и омбудсмена страны вмешаться в ситуацию.

