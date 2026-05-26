Мир

Три минуты смерти: женщина рассказала, что увидела, перестав дышать

барбекю, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 12:17 Фото: pexels
Жительница США Келси Абернати Маклин едва не умерла на семейном пикнике – она подавилась, не дышала три с половиной минуты и успела "прикоснуться" к потустороннему. По крайней мере, она так считает, сообщает Zakon.kz.

В тот день на барбекю были стейки. Кусок одного из них застрял в горле 53-летней женщины. Несмотря на применение приема Геймлиха (экстренный метод первой помощи, применяемый, если человек подавился инородным предметом и задыхается), он не сдвинулся с места.

Женщина перестала дышать и, как она вспоминает, погрузилась в бездну тьмы, словно окунулась в плотный кокон.

"Когда свет погас, я почувствовала себя окутанной коконом бесконечной любви. Время словно перестало существовать – не было ни начала, ни конца. Никто не произнес ни слова, но я понимала универсальный язык. Я начала видеть фрагменты своей жизни, почти как будто смотрела фильм на большом экране. Я могла чувствовать эмоции, которые причинила другим своими действиями; как хорошие, так и плохие", – поделилась Келси.

Незадолго до этого происшествия она пересматривала семейные фотографии с мужем Робом, и одну такую положила в свой бумажник. Американка уверена, что именно она стала ее "ангелом-хранителем", вернувшим ее к жизни. По словам Келси, в какой-то момент через фотографию прошел сильный луч света, и она очнулась, пишет Mirror.

"Несколько секунд я была в полном замешательстве, не понимая, что произошло. Я была без сознания три минуты и 30 секунд – через 4 минуты начинается повреждение мозга", – рассказала она.

Медики назвали выживание Келси "чудом". По данным Национальных институтов здравоохранения, удушье, вызванное полной закупоркой дыхательных путей, является четвертой по распространенности причиной смерти от непреднамеренных травм в Соединенных Штатах.

Теперь женщина любую еду перед употреблением делит на мелкие кусочки.

"Но главное, чему я научилась, — это прощать себя и других, быть добрее и ценить каждый счастливый момент. Я задаюсь вопросом о каждом своем поступке и о том, станет ли он позитивным моментом, который я обязательно запомню, или моментом боли, который я однажды испытаю на себе. Но в целом я благодарна за пережитый опыт, близкий к смерти. Он чудесным образом изменил мою жизнь. Раньше я ужасно боялась смерти, но теперь, увидев потусторонний мир, я больше не боюсь", – делится американка.

Известный казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров ранее рассказал, как его друг впал в кому после аварии и 40 дней боролся с темными силами.

А ученая из NASA заявила, что умирала три раза и каждый раз видела одно и то же.

