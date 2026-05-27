Мир

Беспроводной наушник зазвучал у девушки в животе после странной ошибки

Женщина случайно проглотила наушник AirPod вместо таблетки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 17:12 Фото: magnific
В США девушка перепутала беспроводной наушник с обезболивающим и проглотила его. Необычный случай из медицинской практики обернулся испугом для американки Карли Беллмер, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Star, американка Карли Беллмер рассказала, что собиралась принять обезболивающее перед сном. В одной руке у нее был наушник AirPod, а в другой – таблетка ибупрофена. По ошибке девушка запила водой устройство.

По словам Карли, сначала она даже не поняла, что произошло. Осознание пришло только спустя несколько секунд, когда AirPod все еще оставался подключен к iPhone и начал воспроизводить голосовое сообщение прямо у нее в желудке.

Девушка пыталась вызвать рвоту, но достать наушник не получилось. Позже рентген подтвердил, что он действительно прошел в пищеварительную систему.

В итоге AirPod вышел естественным путем, а сама девушка не пострадала. Карли призналась, что решила рассказать свою историю в "образовательных целях", потому что подобные случаи уже происходили с другими людьми.

Ранее сообщалось, что туриста в Японии съело неизвестное животное.

Канат Болысбек
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
