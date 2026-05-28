Сбежавшие макаки удивили немецкую полицию своим "планом побега"

В немецком городе Виттен, расположенном в Рурском регионе, из приюта сбежала группа макак-резусов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Zeit со ссылкой на полицию, животные сумели выбраться наружу, выскоблив строительный раствор из кирпичной стены.

По предварительным данным, на свободе оказались шесть так называемых храмовых обезьян. Их содержали в специализированном центре по защите животных. Несмотря на побег, в полиции подчеркнули, что угрозы для местных жителей обезьяны не представляют.

Правоохранители пока не организовывали масштабную операцию по поиску животных, однако призвали граждан сообщать в экстренные службы, если они заметят обезьян у домов или в садах.

Сейчас сотрудники приюта совместно с властями продолжают работу по возвращению сбежавших животных.

