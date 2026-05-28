Маркетплейс Temu под ударом ЕС: платформу обвиняют в угрозе для покупателей

Еврокомиссия заявила, что на онлайн-платформе Temu пользователям в странах ЕС слишком часто предлагаются незаконные товары. Речь идет о подделках, опасной и токсичной продукции, а также товарах, способных нанести вред окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

Некоторые СМИ утверждают, что Еврокомиссия наложила штраф в 200 млн евро на китайский маркетплейс Temu.



Как пишет Tagesschau, основанным на собственных расследованиях, проверках организаций по защите прав потребителей и контрольных закупках, значительная часть мелкой электроники и зарядных устройств не проходит базовые тесты безопасности. Также выявлены случаи, когда детские игрушки содержат превышающие нормы ЕС уровни химических веществ или опасные мелкие детали, способные привести к удушью.

В Еврокомиссии отметили, что ранее уже требовали от Temu в рамках цифрового законодательства ЕС проводить оценку рисков и удалять недобросовестных продавцов с платформы.

Отдельная критика касается бизнес-модели компании. По мнению регулятора, непрозрачные системы рекомендаций и продвижение товаров через инфлюенсеров могут усиливать распространение незаконной продукции.

В Temu сообщили, что изучают решение и рассматривают все возможные варианты действий, подчеркнув готовность к дальнейшему сотрудничеству с Еврокомиссией. Компания также заявила, что предоставляет пользователям доступ к доступным товарам и помогает бизнесу находить новых покупателей.

У платформы есть время до конца августа, чтобы представить план устранения нарушений и привести работу в соответствие с требованиями закона о цифровых услугах ЕС. В случае невыполнения требований возможны дополнительные санкции.

В Еврокомиссии подчеркнули, что это решение отражает курс ЕС на усиление контроля за крупными онлайн-платформами. Параллельно аналогичные разбирательства по Digital Services Act ведутся и в отношении китайского конкурента Temu – компании Shein.

