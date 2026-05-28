Загадочная находка на пляже в Уэльсе напугала британцев
Как пишет Female First, ситуация шокировала женщину.
"Это было ужасное зрелище. Я не знаю, сорвались ли они с траулера или были выброшены как ненужный улов", – отметила она.
После сообщения о находке на место прибыли сотрудники Управления природных ресурсов Уэльса (NRW). Однако ни мертвых акул, ни другой рыбы обнаружено не было – предполагается, что их могло унести обратно в море приливом.
В ведомстве сообщили, что признаков экологического инцидента не выявлено. По их оценке, речь, вероятно, идет о морских собаках (догфиш), а ситуация может быть связана с выбросом прилова рыболовными судами.
Экологи также предположили, что среди обнаруженных особей могли быть кошачьи акулы (catshark). По их мнению, рыба могла попасть на берег с траулера.
Hundreds of dead sharks found washed-up on beaches https://t.co/HjLEQNGMoP— BBC Wales News (@BBCWalesNews) May 27, 2026
