Загадочная находка на пляже в Уэльсе напугала британцев

Сети с сотнями акул обнаружила на британском пляже Пембри в графстве Кармартеншир 65-летняя медсестра Полин Моррис, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Female First, ситуация шокировала женщину.

"Это было ужасное зрелище. Я не знаю, сорвались ли они с траулера или были выброшены как ненужный улов", – отметила она.

После сообщения о находке на место прибыли сотрудники Управления природных ресурсов Уэльса (NRW). Однако ни мертвых акул, ни другой рыбы обнаружено не было – предполагается, что их могло унести обратно в море приливом.

В ведомстве сообщили, что признаков экологического инцидента не выявлено. По их оценке, речь, вероятно, идет о морских собаках (догфиш), а ситуация может быть связана с выбросом прилова рыболовными судами.

Экологи также предположили, что среди обнаруженных особей могли быть кошачьи акулы (catshark). По их мнению, рыба могла попасть на берег с траулера.

Hundreds of dead sharks found washed-up on beaches https://t.co/HjLEQNGMoP — BBC Wales News (@BBCWalesNews) May 27, 2026

