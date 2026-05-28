Мир

Загадочная находка на пляже в Уэльсе напугала британцев

Морская загадка в Уэльсе: на пляже нашли сеть с уловом, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 00:55
Сети с сотнями акул обнаружила на британском пляже Пембри в графстве Кармартеншир 65-летняя медсестра Полин Моррис, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Female First, ситуация шокировала женщину.

"Это было ужасное зрелище. Я не знаю, сорвались ли они с траулера или были выброшены как ненужный улов", – отметила она.

После сообщения о находке на место прибыли сотрудники Управления природных ресурсов Уэльса (NRW). Однако ни мертвых акул, ни другой рыбы обнаружено не было – предполагается, что их могло унести обратно в море приливом.

В ведомстве сообщили, что признаков экологического инцидента не выявлено. По их оценке, речь, вероятно, идет о морских собаках (догфиш), а ситуация может быть связана с выбросом прилова рыболовными судами.

Экологи также предположили, что среди обнаруженных особей могли быть кошачьи акулы (catshark). По их мнению, рыба могла попасть на берег с траулера.

Ранее сообщалось, что туши тюленей вновь обнаружили на пляже в Актау.

Елена Беляева
Елена Беляева
