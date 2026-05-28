Трагический случай произошел в стрелковом клубе в центре Москвы
В стрелковом клубе на Марксистской улице в Москве произошел трагический инцидент – мужчина свел счеты с жизнью, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, предсмертной записки обнаружено не было.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и возможные причины произошедшего.
Также иностранные СМИ пишут, что, согласно предварительной версии, погибший мог страдать психическим заболеванием.
Отмечается, что это не первый подобный случай в данном стрелковом клубе: в ноябре 2023 года здесь также произошел суицид – тогда погиб 23-летний посетитель.
