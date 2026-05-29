Тушу знаменитого горбатого кита вскроют прямо на датском пляже

Туша погибшего горбатого кита, известного под кличкой Тимми, останется на пляже датского острова Анхольт. Было принято решение вскрыть его там же, сообщает Zakon.kz.

23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд впервые обнаружили 12-метрового горбатого кита, которого по названию местности прозвали Тимми.

Ему несколько раз удавалось выплывать в море, но с конца марта он несколько недель почти неподвижно находился на мелководье в бухте острова Пёль. После нескольких попыток спасти его эксперты поняли, что животное погибнет. Но даже несмотря на это, в середине апреля местные власти все же разрешили волонтерам провести спасательную операцию. В итоге кита удалось погрузить на баржу, а в начале мая выпустить в Северное море, но спустя полторы недели к берегам Дании прибило его безжизненное тело.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на представителя Датского управления по охране окружающей среды Яне Хансен, животное пробыло на мелководье около двух недель. По ее словам, вскрытие, научные исследования и утилизация туши должны состояться в конце следующей недели.

Изначально датчане пытались отбуксировать раздувшегося от гнилостных газов кита на глубину, чтобы затем доставить его в порт, но на прошлой неделе эта попытка провалилась.

"Погода была неблагоприятной для транспортировки в порт Грено, к тому же кит сместился и теперь лежит еще ближе к берегу", – пояснила Хансен.

Управление по охране окружающей среды вновь призвало местных жителей и отдыхающих держаться подальше от останков животного. Важно соблюдать это требование, так как сохраняется опасность заражения. Территорию вокруг кита оцепят.

