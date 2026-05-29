1 июня – День защиты детей: тревожная мировая статистика за фасадом праздника

Праздник День защиты детей отмечается в большинстве стран мира, однако в разных государствах отличаются как дата, так и его название, сообщает Zakon.kz.

Когда День защиты детей

В Казахстане День защиты детей отмечают ежегодно 1 июня. В 2026 году дата выпадает на понедельник.

Хотя это масштабный праздник с множеством благотворительных, творческих и развлекательных мероприятий по всей стране, выходным днем он не является.

Хотя официальное название праздника – Международный день защиты детей, эту дату одновременно отмечают не во всех странах мира.

Так, 1 июня является Днем защиты детей в основном в бывших или нынешних коммунистических странах: Вьетнаме, Эстонии, Болгарии, Латвии, Армении, Китае.

Другая популярная дата для аналогичного праздника – 20 ноября. В этот день во Франции, Германии, Италии, Индии и других странах по инициативе ООН отмечают Всемирный день ребенка (World Children’s Day).

Помимо 1 июня и 20 ноября, некоторые страны отмечают национальные праздники детей.

Например, в Мексике День ребенка (Dia del Niño) выпадает на 30 апреля. В Японии 3 марта отмечают Хинамацури, то есть праздник девочек, а 5 мая – Кодомо-но хи, традиционный праздник мальчиков.

История праздника

Первый праздник, связанный с идеей защиты детей, появился в 1857 году в США.

Его инициатором стал пастор Чарльз Х. Леонард из города Челси. Он провел специальную службу, посвященную детям, назвав ее Днем розы. Позднее праздник получил название Цветочное воскресенье, а затем трансформировался в День защиты детей.

Новый импульс развитию идеи защиты детства дала Первая мировая война. После ее окончания многие дети оказались в бедственном положении. В 1919 году британка Эглантайн Джебб основала Фонд спасения детей и выступила за создание международных норм защиты прав ребенка.

Уже в 1924 году Лига наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка, включавшую основные принципы защиты детей: право на развитие, питание, защиту от эксплуатации и первоочередную помощь в трудных ситуациях.

В 1925 году в Женеве прошла Всемирная конференция по благополучию детей, после которой ряд стран учредил День защиты детей, выбирая разные даты.

С 1950 года 1 июня стал официальной датой праздника во многих странах по инициативе Международной демократической федерации женщин. В то же время в 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, расширившую и уточнившую международные принципы защиты детей.

В 1989 году на основе предыдущих документов была принята Конвенция о правах ребенка – самый широко ратифицированный международный договор в сфере прав человека, также отмечаемый 20 ноября.

Почему важен этот праздник

День защиты детей, вне зависимости от того, когда его отмечают – 1 июня или 20 ноября, – это не только день веселья, но и привлечение внимания к проблеме насилия, эксплуатации и дискриминации подрастающего поколения.

По данным ООН, в начале 2020-го каждый десятый ребенок в возрасте от пяти лет и старше был вовлечен в детский труд – это примерно 160 млн детей во всем мире. Специалисты отмечают, что за 20 лет количество детей, вовлеченных в детский труд, сократилось на 85,5 млн человек.

Также, как гласит публикации издания РБК Life, в крайней нищете живут 333 млн детей, а в бедности – 1 млрд. Только 26,4% детей во всем мире получают денежные пособия. В среднем национальные расходы на социальную защиту детей составляют всего 1,1% ВВП. К примеру, в беднейших странах Африки, где много детей и распространен детский труд, на социальную защиту детей тратится всего 0,4% ВВП.

По данным на 2023-й, более 30 млн детей в 15 странах страдали от истощения ‎или острого недоедания. 8 млн из них испытывали тяжелую и смертельную форму истощения.

Согласно отчету ООН в 2025 году, 1,6 млрд детей пострадали от жестоких наказаний дома. Большая часть из них проживает в Центральной и Южной Азии (505 млн) и в странах Африки южнее Сахары (456 млн). Около 640 млн женщин и девушек выдали замуж в детстве. Более 230 млн – подвергли калечащей операции на половых органах. Почти треть (35%) жертв торговли людьми – дети.

20 мая 2026 года российский космонавт-испытатель Олег Артемьев порадовал подписчиков новым видео, снятым с борта Международной космической станции (МКС), приурочив публикацию ко Дню Волги – одной из крупнейших рек России и Европы.