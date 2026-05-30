За 20 млн долларов выставят на аукцион скелет тираннозавра

14 июля в Нью-Йорке на аукцион Sotheby’s выставят скелет тираннозавра за 20-30 млн долларов. Это самая высокая предварительная оценка, когда-либо установленная для скелета динозавра, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта аукционного дома, экземпляр возрастом 67 млн лет получил прозвище Гас. В собранном виде длина скелета составляет около 11,5 м, а высота примерно 3,8 м.

"Он станет главным лотом аукциона естественной истории", – говорится в описании.

Раскопки продолжались три летних сезона с 2021 по 2023 год в Южной Дакоте. После этого останки отправили в лабораторию, где их очистили, идентифицировали и каталогизировали. Скелет назвали в честь археолога, который умер через год после начала работ.

Всего Гас включает 183 ископаемых костных элемента, в том числе хорошо сохранившийся череп, две стопы и редкий набор плечевых костей. По данным Sotheby’s, скелет сохранился примерно на 63%.

"На части костей видны следы заживших переломов и укусов", – подчеркнули в аукционном доме.

А персидский кот по кличке Ачум с редким заболеванием покоряет Сеть. Хозяйка пушистика завела для него страничку в TikTok и выкладывает видео, которые набирают тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев.