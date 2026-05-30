Туристическое судно со 110 пассажирами затонуло в Турции

У побережья Турции затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 110 пассажиров. Инцидент произошел в акватории возле острова Дженнет недалеко от Мармариса, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, во время рейса 29 мая 2026 года капитан обнаружил, что судно начало набирать воду. Он попытался направить корабль к берегу, однако подтопление быстро усилилось. Об этом пишет агентство IHA.

Экипаж организовал экстренную эвакуацию пассажиров на находившиеся поблизости экскурсионные катера. К спасательной операции также были привлечены подразделения береговой охраны.

Все 110 человек были благополучно эвакуированы. Вскоре после этого судно полностью ушло под воду.

По информации местных властей, в результате происшествия никто не пострадал. Причины затопления устанавливаются, начато расследование.

Ранее мы сообщали, что отдыхающего обвинили в нападении на девочку на британском пляже.