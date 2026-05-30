Болгария рискует стать первым "нарушителем" в еврозоне

Премьер-министр Румен Радев заявил о том, что Болгария может быть включена в процедуру чрезмерного бюджетного дефицита ЕС уже в ближайшие дни – спустя всего несколько месяцев после вступления в еврозону, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет Euractiv, предыдущее правительство якобы искажало финансовую статистику, чтобы обеспечить соответствие страны критериям для присоединения к еврозоне с 1 января 2026 года. Радев обвинил бывшие власти в политически мотивированных действиях, направленных на ускоренное вступление в валютный союз.

В рамках процедуры чрезмерного дефицита страны ЕС обязаны снизить бюджетный дефицит ниже 3% ВВП и находятся под усиленным контролем Еврокомиссии. Согласно весеннему прогнозу регулятора, дефицит Болгарии в 2026 году может составить 4,1% ВВП на фоне высокой инфляции и роста цен.

Если прогноз подтвердится, Болгария станет первой страной еврозоны, которая вскоре после вступления попадет под такую процедуру. Это также станет первым подобным случаем для страны с 2012 года.

В Еврокомиссии воздержались от комментариев до публикации отчета в рамках Европейского семестра на следующей неделе.

Бывший министр финансов Теменужка Петкова отвергла обвинения, заявив, что Болгария оставалась в рамках бюджетных требований в 2025 году, а возможное ухудшение связано с решениями временного правительства и подготовкой бюджета на 2026 год.

