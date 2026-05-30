Канадец признал вину в рассылке "пакетов для самоубийств" в десятки стран

Житель Канады Кеннет Ло признал свою причастность к рассылке так называемых "пакетов для самоубийства" людям по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, инженер и бывший повар отправил 1209 посылок в 41 страну, включая Канаду, США, Великобританию, Италию, Австралию и Новую Зеландию. Внутри находились токсичные вещества, которые, как считают правоохранители, могли использоваться для причинения смерти. Об этом пишет издание The Guardian.

Следователи связывают деятельность Ло более чем со 100 смертями. В Великобритании, по данным расследования, с его посылками могут быть связаны 79 случаев гибели людей, еще 14 смертей подтверждены в канадской провинции Онтарио. Самому младшему из погибших было 16 лет.

Как установили правоохранители, для сокрытия своей деятельности мужчина маскировал интернет-бизнес под оптовую торговлю продуктами питания. Наряду с другими товарами он продавал острый соус, а опасные вещества отправлял в характерных серебристых упаковках вместе с инструкциями. При этом в сопроводительных материалах указывалось, что ответственность за использование содержимого несет покупатель.

На момент задержания на счетах Ло в Shopify и PayPal находилось почти 297 тысяч канадских долларов (около 105 миллионов тенге). Изначально ему были предъявлены обвинения, связанные с распространением опасных веществ, однако впоследствии дело переквалифицировали на пособничество.

Обвинение представило изложение фактов, объем которого превышал 60 страниц, и ожидалось, что на его зачитывание в суде уйдет несколько часов. Во многих случаях тела жертв были обнаружены родителями. По канадскому законодательству по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы.

