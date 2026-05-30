Мир

Канадец признал вину в рассылке "пакетов для самоубийств" в десятки стран

Фото: magnific
Житель Канады Кеннет Ло признал свою причастность к рассылке так называемых "пакетов для самоубийства" людям по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, инженер и бывший повар отправил 1209 посылок в 41 страну, включая Канаду, США, Великобританию, Италию, Австралию и Новую Зеландию. Внутри находились токсичные вещества, которые, как считают правоохранители, могли использоваться для причинения смерти. Об этом пишет издание The Guardian.

Следователи связывают деятельность Ло более чем со 100 смертями. В Великобритании, по данным расследования, с его посылками могут быть связаны 79 случаев гибели людей, еще 14 смертей подтверждены в канадской провинции Онтарио. Самому младшему из погибших было 16 лет.

Как установили правоохранители, для сокрытия своей деятельности мужчина маскировал интернет-бизнес под оптовую торговлю продуктами питания. Наряду с другими товарами он продавал острый соус, а опасные вещества отправлял в характерных серебристых упаковках вместе с инструкциями. При этом в сопроводительных материалах указывалось, что ответственность за использование содержимого несет покупатель.

На момент задержания на счетах Ло в Shopify и PayPal находилось почти 297 тысяч канадских долларов (около 105 миллионов тенге). Изначально ему были предъявлены обвинения, связанные с распространением опасных веществ, однако впоследствии дело переквалифицировали на пособничество.

Обвинение представило изложение фактов, объем которого превышал 60 страниц, и ожидалось, что на его зачитывание в суде уйдет несколько часов. Во многих случаях тела жертв были обнаружены родителями. По канадскому законодательству по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что отдыхающего обвинили в нападении на девочку на британском пляже.

