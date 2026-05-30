Обученная поиску наркотиков собака вцепилась в карман чиновника

Во время торжественной церемонии в Чили специально обученная поиску наркотиков собака вцепилась в карман брюк вице-адмирала ВМС Артуро Оксли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az с ссылкой на BioBioChile , в Чили собак породы бельгийских малинуа обучили навыкам обнаружения наркотиков. Так, во время торжественной церемонии одна из собак прыгнула в сторону вице-адмирала и вцепилась ему в карман.

Поведение собаки объяснили "ее возрастом, темпераментом и уровнем возбуждения".

Сам Артуро Оксли не пострадал, но его форма порвалась.





