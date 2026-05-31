Британские туристы оказались в ловушке в степи Мангистау

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Мангистауской области спасатели МЧС оказали помощь туристам из Великобритании, застрявшим в степи. Инцидент произошел в районе урочища Тузбайыр, где автомобиль с иностранными туристами увяз в солончаке и не смог продолжить движение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место были направлены спасатели. В салоне находились двое взрослых и 12-летний ребенок – граждане Великобритании. Из-за сложных природных условий и вязкого грунта работы по эвакуации автомобиля продолжались более суток. С применением спецтехники спасателям удалось извлечь автомобиль и вывести его на безопасный участок маршрута. В результате происшествия никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Ранее сообщалось, что трагедию с подростком предотвратили спасатели Астаны.

