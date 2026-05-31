#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Инкассаторы "подарили" прохожему мешок с миллионом и поехали дальше

Мужчина подобрал принадлежавшие инкассаторам миллионы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 20:45 Фото: magnific
В Польше задержали 51-летнего водителя, который присвоил выпавший из инкассаторской машины мешок с деньгами. Несмотря на то, что конвоиры вовремя не заметили пропажу, правоохранители вычислили случайного миллионера, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал TVN 24. Инцидент произошел 18 мая. В тот день из машины инкассаторов выпал мешок с почти миллионом злотых (около 134 млн тенге).

Конвоиры не заметили этого и продолжили путь, а деньги подобрал проезжавший мимо 51-летний водитель. О находке он не сообщил, а присвоил себе.

Личность подозреваемого быстро установили, его задержали и предъявили обвинения в присвоении найденного имущества. Ему может грозить до года тюрьмы.

Мужчина не признал вину и был отпущен под залог почти в 50 тысяч злотых (около 6,7 млн тенге). Известно, что пропавшие деньги до сих пор не были возвращены.

Ранее сообщалось, что мужчина под видом клиента вынес 350 тысяч из стоматологии в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
подростка спасли во время купания
19:07, 28 мая 2025
В Актау прохожий спас тонущего подростка
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина
16:22, 22 декабря 2024
Астанчанин в белой горячке пытался удрать от полиции на угнанной "Газели"
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
18:27, 27 марта 2026
Мошенница выманила миллионы тенге у акмолинцев, обещая работу за рубежом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские легкоатлетки завоевали &quot;серебро&quot; на молодёжном чемпионате Азии в Гонконге
20:44, Сегодня
Казахстанские легкоатлетки завоевали "серебро" на молодёжном чемпионате Азии в Гонконге
Анна Данилина пробилась в четвертьфинал парного разряда &quot;Ролан Гаррос&quot;
20:00, Сегодня
Анна Данилина пробилась в четвертьфинал парного разряда "Ролан Гаррос"
&quot;Собранное впечатление&quot;: в Армении оценили предстоящий матч против сборной Казахстана
19:31, Сегодня
"Собранное впечатление": в Армении оценили предстоящий матч против сборной Казахстана
Зангар Нурланулы удачно стартовал на юношеском &quot;Ролан Гаррос&quot;
18:45, Сегодня
Зангар Нурланулы удачно стартовал на юношеском "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: