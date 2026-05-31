Инкассаторы "подарили" прохожему мешок с миллионом и поехали дальше

В Польше задержали 51-летнего водителя, который присвоил выпавший из инкассаторской машины мешок с деньгами. Несмотря на то, что конвоиры вовремя не заметили пропажу, правоохранители вычислили случайного миллионера, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал TVN 24. Инцидент произошел 18 мая. В тот день из машины инкассаторов выпал мешок с почти миллионом злотых (около 134 млн тенге).

Конвоиры не заметили этого и продолжили путь, а деньги подобрал проезжавший мимо 51-летний водитель. О находке он не сообщил, а присвоил себе.

Личность подозреваемого быстро установили, его задержали и предъявили обвинения в присвоении найденного имущества. Ему может грозить до года тюрьмы.

Мужчина не признал вину и был отпущен под залог почти в 50 тысяч злотых (около 6,7 млн тенге). Известно, что пропавшие деньги до сих пор не были возвращены.

Ранее сообщалось, что мужчина под видом клиента вынес 350 тысяч из стоматологии в Астане.