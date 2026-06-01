Призрачная архитектура: пассажиры катера увидели необычный мираж высотой в 100 метров

У берегов Корнуолла в Англии пассажиры катера поверили в призраков или инопланетян, парящих над морем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror, загадочный мираж заставил появиться над морем у побережья Корнуолла гигантские фигуры. Свидетели события попытались объяснить странное зрелище.

По их словам, таинственные силуэты, казалось, парили над горизонтом и меняли форму прямо на глазах. На фотографиях, сделанных во время поездки, видны огромные сооружения. Некоторые пассажиры оценили высоту этих жутковатых образований более чем в 100 метров, поскольку они возвышались вдали. Это явление заметили во время морского сафари, организованного компанией St Ives Boats.

Считается, что этот впечатляющий эффект был вызван редкой оптической иллюзией, известной как фата-моргана. Это явление происходит, когда свет преломляется при прохождении через слои воздуха с разной температурой, в результате чего удаленные объекты кажутся искаженными, растянутыми или приподнятыми над горизонтом.

Фата-Моргана названа в честь Морганы ле Фэй, колдуньи-оборотня и сводной сестры короля Артура в легендах о короле Артуре.

Фото: социальные сети

При определенных атмосферных условиях корабли, береговые линии и другие удаленные объекты могут казаться парящими в воздухе или принимать причудливые новые формы.

Эта иллюзия веками завораживала наблюдателей и часто связывалась с фольклором и легендами, причем рассказы о призрачных островах, парящих замках и волшебных странах были вдохновлены именно этими наблюдениями.

