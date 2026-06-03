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Мир

В Швейцарии туристка привезла из отпуска 55 чемоданов вещей

Швейцария, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 06:30 Фото: pixabay
31 мая таможенники Швейцарии остановили автомобиль и фургон жительницы своей страны, где обнаружили 55 чемоданов вещей, сообщает Zakon.kz.

Такое количество багажа у путешественницы вызвало удивление у пограничников, пишет Bild. Каждый из них отправили на рентгеновский контроль. Оказалось, что женщина вернулась из Германии, где провела свой отпуск.

Швейцария, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 06:30

Фото: bild

"В багаже находились исключительно личные вещи женщины", – пояснил представитель Федерального управления таможенной и пограничной безопасности.
Таможня Швейцарии, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 06:30

Фото: bild

Перевозка такого большого количества вещей через границу не запрещена. Любой гражданин Швейцарии может ввезти багаж без уплаты пошлины при условии, что он находился при нем во время выезда из страны.

А такие страны, как Великобритания, Нидерланды, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивы, попадают в зону риска из-за "Ледника Судного дня".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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