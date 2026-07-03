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Мир

Туристка привезла из Индии смертельно опасную инфекцию: в мозге нашли 38 паразитов

МРТ, врач, больница , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 16:02 Фото: magnific
Жительница Великобритании Лоури Денман рассказала, как поездка в Индию обернулась тяжелым заболеванием, последствия которого преследовали ее почти 10 лет. После заражения ленточным червем у женщины обнаружили 38 паразитов в головном мозге, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшая рассказала The Independent, во время путешествия в 2007 году она придерживалась вегетарианской диеты, чтобы избежать пищевых инфекций. Однако спустя четыре года она неожиданно обнаружила у себя метрового ленточного червя. После лечения женщина решила, что проблема решена, но вскоре у нее начались сильные головные боли, а затем случился первый эпилептический приступ.

Обследование показало, что у пациентки развился нейроцистицеркоз – опасная паразитарная инфекция мозга, вызванная личинками свиного цепня. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание может возникнуть из-за употребления воды, загрязненной яйцами паразита, или несоблюдения правил гигиены.

В течение нескольких лет женщина проходила сложное лечение, принимала противопаразитарные препараты, стероиды и лекарства от эпилепсии. Несмотря на терапию, паразиты вызывали повторные воспаления мозга. Лоури потеряла возможность водить автомобиль, была вынуждена оставить работу, а позже столкнулась с тяжелыми психическими осложнениями, включая тревожность, паранойю и психоз. В 2016 году ее госпитализировали в психиатрическое отделение.

Сейчас, спустя годы лечения, состояние британки стабилизировалось. Уже 10 лет у нее не было приступов, а свою историю она решила рассказать в подкасте, чтобы помочь людям, столкнувшимся с подобным диагнозом.

Ранее биолог опроверг распространенный миф о том, что комары способны откладывать личинки в организм человека во время укуса.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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