Туристка привезла из Индии смертельно опасную инфекцию: в мозге нашли 38 паразитов
Пострадавшая рассказала The Independent, во время путешествия в 2007 году она придерживалась вегетарианской диеты, чтобы избежать пищевых инфекций. Однако спустя четыре года она неожиданно обнаружила у себя метрового ленточного червя. После лечения женщина решила, что проблема решена, но вскоре у нее начались сильные головные боли, а затем случился первый эпилептический приступ.
Обследование показало, что у пациентки развился нейроцистицеркоз – опасная паразитарная инфекция мозга, вызванная личинками свиного цепня. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание может возникнуть из-за употребления воды, загрязненной яйцами паразита, или несоблюдения правил гигиены.
В течение нескольких лет женщина проходила сложное лечение, принимала противопаразитарные препараты, стероиды и лекарства от эпилепсии. Несмотря на терапию, паразиты вызывали повторные воспаления мозга. Лоури потеряла возможность водить автомобиль, была вынуждена оставить работу, а позже столкнулась с тяжелыми психическими осложнениями, включая тревожность, паранойю и психоз. В 2016 году ее госпитализировали в психиатрическое отделение.
Сейчас, спустя годы лечения, состояние британки стабилизировалось. Уже 10 лет у нее не было приступов, а свою историю она решила рассказать в подкасте, чтобы помочь людям, столкнувшимся с подобным диагнозом.
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