"Детская" инфекция навсегда лишила британца возможности стать отцом

Житель Великобритании навсегда лишился возможности иметь биологических детей из-за редкого осложнения свинки, которой он переболел во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

О необычном медицинском случае рассказало британское издание Metro. Свои проблемы с репродуктивным здоровьем житель Великобритании по имени Шон обнаружил лишь спустя несколько лет после свадьбы. Когда он и его супруга Дженна решили стать родителями, обследование показало, что женский организм полностью в норме. Однако у самого Шона врачи выявили азооспермию – состояние, при котором в семенной жидкости полностью отсутствуют сперматозоиды.

Медики связали сокрушительный диагноз с перенесенным ранее эпидемическим паротитом, более известным в народе как "свинка". Это инфекционное заболевание мужчина перенес в крайне тяжелой форме, когда ему было 20 лет.

Специалисты поясняют, что, хотя свинка обычно поражает слюнные железы, у подростков и взрослых мужчин вирус может вызывать опасное воспаление яичек – орхит. В отдельных случаях это приводит к серьезному повреждению тканей, отвечающих за выработку сперматозоидов, и становится причиной необратимого бесплодия.

После постановки диагноза супруги не оставляли попыток найти решение. Шон прошел несколько изнурительных курсов лечения и перенес операцию, направленную на восстановление сперматогенеза. Позже врачи провели сложнейшее микрохирургическое исследование в надежде обнаружить хотя бы единичные половые клетки для дальнейшего использования в программах ЭКО. Однако двухчасовое хирургическое вмешательство не принесло результата.

"Он считал, что больше не может быть полноценным мужчиной. Даже говорил, что я могу уйти от него, если захочу", – вспоминает Дженна.

Несмотря на тяжелый вердикт врачей, супруги не отказались от мечты о детях. В 2019 году они воспользовались донорским материалом и прошли процедуру экстракорпорального оплодотворения. Спустя два года в семье появились долгожданные близнецы.

Сегодня Шон и Дженна открыто называют детям историю их появления на свет и надеются, что их опыт поможет другим парам, столкнувшимся с бесплодием. Врачи же подчеркивают: этот случай служит еще одним важным напоминанием о необходимости вакцинации против паротита, способной предотвратить инвалидизирующие осложнения.

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