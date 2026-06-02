#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

"Детская" инфекция навсегда лишила британца возможности стать отцом

мужское здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 23:22 Фото: pixabay
Житель Великобритании навсегда лишился возможности иметь биологических детей из-за редкого осложнения свинки, которой он переболел во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

О необычном медицинском случае рассказало британское издание Metro. Свои проблемы с репродуктивным здоровьем житель Великобритании по имени Шон обнаружил лишь спустя несколько лет после свадьбы. Когда он и его супруга Дженна решили стать родителями, обследование показало, что женский организм полностью в норме. Однако у самого Шона врачи выявили азооспермию – состояние, при котором в семенной жидкости полностью отсутствуют сперматозоиды.

Медики связали сокрушительный диагноз с перенесенным ранее эпидемическим паротитом, более известным в народе как "свинка". Это инфекционное заболевание мужчина перенес в крайне тяжелой форме, когда ему было 20 лет.

Специалисты поясняют, что, хотя свинка обычно поражает слюнные железы, у подростков и взрослых мужчин вирус может вызывать опасное воспаление яичек – орхит. В отдельных случаях это приводит к серьезному повреждению тканей, отвечающих за выработку сперматозоидов, и становится причиной необратимого бесплодия.

После постановки диагноза супруги не оставляли попыток найти решение. Шон прошел несколько изнурительных курсов лечения и перенес операцию, направленную на восстановление сперматогенеза. Позже врачи провели сложнейшее микрохирургическое исследование в надежде обнаружить хотя бы единичные половые клетки для дальнейшего использования в программах ЭКО. Однако двухчасовое хирургическое вмешательство не принесло результата.

"Он считал, что больше не может быть полноценным мужчиной. Даже говорил, что я могу уйти от него, если захочу", – вспоминает Дженна.

Несмотря на тяжелый вердикт врачей, супруги не отказались от мечты о детях. В 2019 году они воспользовались донорским материалом и прошли процедуру экстракорпорального оплодотворения. Спустя два года в семье появились долгожданные близнецы.

Сегодня Шон и Дженна открыто называют детям историю их появления на свет и надеются, что их опыт поможет другим парам, столкнувшимся с бесплодием. Врачи же подчеркивают: этот случай служит еще одним важным напоминанием о необходимости вакцинации против паротита, способной предотвратить инвалидизирующие осложнения.

Ранее ученые обнаружили ген, который вызывает рак и сокращает жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков
23:08, 10 июня 2025
Ученые доказали, что детские травмы навсегда меняют мозг и иммунитет
Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили
11:17, 07 июня 2025
Жителя области Жетысу лишили водительских прав на всю жизнь
Умер возможный старейший житель Земли
03:17, 02 августа 2023
Умер возможный старейший житель Земли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
23:36, 02 июня 2026
"Я бы тоже от него ушёл": Гейджи - о скандальном разводе Топурии с женой
Фото: UFC
23:06, 02 июня 2026
Мераб Двалишвили сломал нос на турнире RAF
Фото: WTA
22:35, 02 июня 2026
Мирра Андреева установила рекорд "Ролан Гаррос" в XXI веке
Фото: ФК &quot;Атырау&quot;
22:11, 02 июня 2026
Футбольный клуб "Атырау" рассматривает переезд в Кызылорду
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: