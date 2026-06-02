Вокруг тайного поместья Эпштейна разгорается новый скандал
Об этом сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, комиссия начнет сбор доказательств у ряда федеральных и местных ведомств, включая Министерство юстиции США, ФБР, наследников Эпштейна, несколько крупных банков, а также офис шерифа округа Санта-Фе.
"Законодательная комиссия штата Нью-Мексико направит более десятка повесток в рамках расследования на ранчо "Зорро", – говорится в публикации.
Утверждается, что комитет также планирует провести физический осмотр ранчо и поговорить с выжившими.
Ранчо "Зорро" в окрестностях Санта-Фе – одно из самых крупных и скандальных поместий, принадлежавших Джеффри Эпштейну. Долгое время эта отрезанная от внешнего мира территория оставалась предметом многочисленных расследований, связанных со скрываемыми преступлениями финансиста.
Сразу несколько жертв миллиардера официально подтвердили в суде, что именно на этом ранчо они подвергались сексуальному насилию со стороны Эпштейна и его высокопоставленных гостей. В феврале этого года генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес объявил о возобновлении уголовного дела.
Уже в марте спецслужбы штата провели на объекте масштабный обыск. Однако, как отмечает телеканал CNN, власти до сих пор не раскрывают информацию о том, какие именно улики и скрытые доказательства были обнаружены на территории поместья.
Ранее сообщалось, что в США рассекретят список клиентов Джеффри Эпштейна.