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Мир

Вокруг тайного поместья Эпштейна разгорается новый скандал

Ранчо Эпштейна в Нью-Мексико станет объектом нового расследования, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 01:42 Фото: wikimedia
В США конгрессмены начали масштабное расследование деятельности на скандально известном ранчо "Зорро", которое принадлежало покойному финансисту Джеффри Эпштейну, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, комиссия начнет сбор доказательств у ряда федеральных и местных ведомств, включая Министерство юстиции США, ФБР, наследников Эпштейна, несколько крупных банков, а также офис шерифа округа Санта-Фе.

"Законодательная комиссия штата Нью-Мексико направит более десятка повесток в рамках расследования на ранчо "Зорро", – говорится в публикации.

Утверждается, что комитет также планирует провести физический осмотр ранчо и поговорить с выжившими.

Ранчо "Зорро" в окрестностях Санта-Фе – одно из самых крупных и скандальных поместий, принадлежавших Джеффри Эпштейну. Долгое время эта отрезанная от внешнего мира территория оставалась предметом многочисленных расследований, связанных со скрываемыми преступлениями финансиста.

Сразу несколько жертв миллиардера официально подтвердили в суде, что именно на этом ранчо они подвергались сексуальному насилию со стороны Эпштейна и его высокопоставленных гостей. В феврале этого года генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес объявил о возобновлении уголовного дела.

Уже в марте спецслужбы штата провели на объекте масштабный обыск. Однако, как отмечает телеканал CNN, власти до сих пор не раскрывают информацию о том, какие именно улики и скрытые доказательства были обнаружены на территории поместья.

Ранее сообщалось, что в США рассекретят список клиентов Джеффри Эпштейна.

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Канат Болысбек
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