Как в Таразе пытаются справиться с опасным парком аттракционов
По информации КТК, на территории парка установлено около 20 аттракционов, владельца которых чиновники не могут установить уже длительное время. Ранее исполнительные органы обращались в суд, однако работа развлекательных объектов продолжалась.
Решение об отключении электроэнергии было принято из соображений безопасности. В акимате отмечают, что отсутствие официального собственника не позволяет определить лицо, ответственное за техническое состояние аттракционов и безопасность посетителей.
После отключения электричества владелец каруселей так и не объявился. Однако ситуация вызвала недовольство среди мелких предпринимателей, работающих на территории парка. Некоторые из них занимаются прокатом детских машинок и торговлей сладкой ватой.
"Хозяина этого колеса обозрения мы не можем найти уже год, соответственно, нет лица, которое будет отвечать за безопасность людей. Все материалы находятся в суде", – заявил аким Тараза Бекболат Орынбеков.
Он также отметил, что предприниматели, имеющие необходимые документы, смогут продолжить работу без ограничений.
Ранее сообщалось, что слизни парализовали работу аттракционов в нидерландском парке.