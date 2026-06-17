Как в Таразе пытаются справиться с опасным парком аттракционов

В Таразе власти отключили электричество в стихийном парке аттракционов, который, по данным акимата, работает без необходимых разрешений и лицензий. Несмотря на это, карусели уже несколько лет пользуются популярностью у жителей города, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, на территории парка установлено около 20 аттракционов, владельца которых чиновники не могут установить уже длительное время. Ранее исполнительные органы обращались в суд, однако работа развлекательных объектов продолжалась.

Решение об отключении электроэнергии было принято из соображений безопасности. В акимате отмечают, что отсутствие официального собственника не позволяет определить лицо, ответственное за техническое состояние аттракционов и безопасность посетителей.

После отключения электричества владелец каруселей так и не объявился. Однако ситуация вызвала недовольство среди мелких предпринимателей, работающих на территории парка. Некоторые из них занимаются прокатом детских машинок и торговлей сладкой ватой.

"Хозяина этого колеса обозрения мы не можем найти уже год, соответственно, нет лица, которое будет отвечать за безопасность людей. Все материалы находятся в суде", – заявил аким Тараза Бекболат Орынбеков.

Он также отметил, что предприниматели, имеющие необходимые документы, смогут продолжить работу без ограничений.

Ранее сообщалось, что слизни парализовали работу аттракционов в нидерландском парке.