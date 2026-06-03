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Мир

Агрессивный американец стал причиной экстренной посадки самолета

самолет экстренно сел из-за пассажира, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 21:48 Фото: magnific.com
В США пассажиры рейса Frontier Airlines были вынуждены силой удерживать 51-летнего мужчину, который, по данным полиции, попытался открыть аварийную дверь самолета на высоте около 10 тыс. м над Атлантическим океаном, сообщает Zakon.kz.

Портал PYOK пишет, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) в Чикаго. По данным правоохранителей, мужчина по имени Хуан Габриэль Рейес вел себя неадекватно еще до инцидента: нарушал порядок на борту, пытался проникнуть в кабину пилотов и мешал работе экипажа.

После попытки открыть аварийный выход пассажиры и бортпроводники обезвредили его и пересадили на место. Позже он, по версии следствия, напал на члена экипажа, пытаясь его душить.

Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Майами, где мужчину передали правоохранителям. Рейс затем продолжил путь в Чикаго.

Рейесу предъявлены обвинения в нападении, он находится под арестом. Следствие рассматривает возможность федерального обвинения за вмешательство в работу экипажа, что может повлечь до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса в Гонконг хотел покинуть самолет прямо в воздухе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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