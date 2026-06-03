Агрессивный американец стал причиной экстренной посадки самолета

В США пассажиры рейса Frontier Airlines были вынуждены силой удерживать 51-летнего мужчину, который, по данным полиции, попытался открыть аварийную дверь самолета на высоте около 10 тыс. м над Атлантическим океаном, сообщает Zakon.kz.

Портал PYOK пишет, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) в Чикаго. По данным правоохранителей, мужчина по имени Хуан Габриэль Рейес вел себя неадекватно еще до инцидента: нарушал порядок на борту, пытался проникнуть в кабину пилотов и мешал работе экипажа.

После попытки открыть аварийный выход пассажиры и бортпроводники обезвредили его и пересадили на место. Позже он, по версии следствия, напал на члена экипажа, пытаясь его душить.

Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Майами, где мужчину передали правоохранителям. Рейс затем продолжил путь в Чикаго.

Рейесу предъявлены обвинения в нападении, он находится под арестом. Следствие рассматривает возможность федерального обвинения за вмешательство в работу экипажа, что может повлечь до 20 лет тюрьмы.

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Watch: Passengers onboard a Frontier Airlines flight to Chicago's O'Hare stopped a man after he reportedly tried to open an emergency exit door in an attempt to jump off the plane mid-flight pic.twitter.com/0JnfUb0MRT — Open News© (@OpenNewNews) June 2, 2026

Ранее сообщалось, что пассажир рейса в Гонконг хотел покинуть самолет прямо в воздухе.