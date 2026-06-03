"Контактировал с 361 ребенком": серийного педофила поймали с поличным

В Финляндии 27-летний мужчина через SnapСhat домогался 361 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет. На его мобильном телефоне нашли тысячи видео и фотографий с детьми, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Die Welt , финская прокуратура обвинила мужчину в сексуализированном насилии над детьми через интернет.

По данным полиции, с 2019 по 2022 год он вступил в контакт с 361 ребенком в возрасте от 9 до 15 лет, совершив над ними насильственные действия сексуального характера.

Выяснилось, что мужчина связывался с детьми через SnapСhat и обманом убеждал их делать фотографии в обнаженном или полуобнаженном виде и склонял их к разным действиям.

Мужчина частично признал вину. Его обвиняют в сексуализированном насилии над детьми при отягчающих обстоятельствах, а также в распространении изображений детей в данном контексте. Суд над ним должен пройти в сентябре.

Ранее сообщалось, что в США продолжается суд над бывшим католическим священником Энтони Одионгом, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии. Во время процесса выяснилось, что он называл отношения с одной из прихожанок "духовными и священными".