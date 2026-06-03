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Мир

"Контактировал с 361 ребенком": серийного педофила поймали с поличным

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 03:30 Фото: unsplash
В Финляндии 27-летний мужчина через SnapСhat домогался 361 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет. На его мобильном телефоне нашли тысячи видео и фотографий с детьми, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Die Welt, финская прокуратура обвинила мужчину в сексуализированном насилии над детьми через интернет.

По данным полиции, с 2019 по 2022 год он вступил в контакт с 361 ребенком в возрасте от 9 до 15 лет, совершив над ними насильственные действия сексуального характера.

Выяснилось, что мужчина связывался с детьми через SnapСhat и обманом убеждал их делать фотографии в обнаженном или полуобнаженном виде и склонял их к разным действиям.

Мужчина частично признал вину. Его обвиняют в сексуализированном насилии над детьми при отягчающих обстоятельствах, а также в распространении изображений детей в данном контексте. Суд над ним должен пройти в сентябре.

Ранее сообщалось, что в США продолжается суд над бывшим католическим священником Энтони Одионгом, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии. Во время процесса выяснилось, что он называл отношения с одной из прихожанок "духовными и священными".

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Аксинья Титова
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