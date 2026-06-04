32-летний мужчина в Турции сходил в магазин и в один миг стал "триллионером"

Мужчина азербайджанского происхождения, проживающий в турецкой провинции Ван, во время обычного похода в магазин резко "разбогател", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, 32-летний Ахмед Джахангард Такало на кассе супермаркета понял, что его банковская карта заблокирована. Взглянув на баланс, он обнаружил на своем счету 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 лир и 99 курушей (практически 1 триллион лир). По текущему курсу 1 триллион лир эквивалентен примерно 21,8 млрд долларов.

Чтобы выяснить причину внезапного "богатства", Такало пошел в ближайшее отделение банка. Там пояснили, что резкое пополнение карты клиента привело к срабатыванию красного сигнала в системе безопасности. В ситуацию немедленно вмешался Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK).

Поскольку происхождение огромной суммы было неизвестно, ведомство классифицировало операцию как подозрительную и в соответствии с законодательством заблокировало все счета мужчины.

Согласно глобальному рейтингу миллиардеров Forbes, с таким состоянием Такало мог бы войти в топ-120 богатейших людей планеты. Пока счета заблокированы, молодой человек ради интереса спросил у ИИ, что можно купить на эти деньги. Выяснилось, что на эту сумму можно построить 1 000 стадионов, приобрести 9 грузовиков, доверху наполненных золотыми слитками, или с нуля возвести целую страну для 300 000 жителей.

После детальной проверки со стороны MASAK и правоохранительных органов техническую ошибку должны исправить. Расследование инцидента продолжается.

Ранее мы писали о том, что мужчина пошел за продуктами и вернулся домой с 245 миллионами тенге.