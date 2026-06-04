Человечество стремительно теряет уникальное соленое море: Мертвое умирает

На Земле стремительно исчезает уникальный водоем – Мертвое море. Каждый год его глубина уменьшается примерно на 1,2 метра, сообщает Zakon.kz.

Мертвое море расположено на стыке израильской, иорданской и палестинской территорий. Его называют местом крайностей: это самая низкая точка на планете, примерно на 425 метров ниже уровня моря; также это один из самых соленых водоемов в мире, почти в 10 раз солонее океана, что делает воду настолько плотной, что люди могут без усилий держаться на поверхности.

Но этот уникальный водоем умирает. Каждый год его глубина уменьшается примерно на 1,2 метра, последствия деятельности человека и изменения климата наносят ему серьезный ущерб. За последние 50 лет его площадь сократилась примерно на треть. По мере отступления воды формируется новый ландшафт карстовых провалов и покрытых солью береговых линий, который одновременно поразительно красив и является зловещим напоминанием о том, что будущее Мертвого моря висит на волоске, пишет CNN.

Существует множество планов по спасению Мертвого моря, но годы идут, а ничего не происходит, так как высокие затраты, напряженная региональная политика препятствуют действиям. Эксперты при этом предупреждают, что если ничего не будет предпринято, мир рискует потерять уникальную экосистему.

"Это настоящее сокровище. Нет ничего подобного Мертвому морю", – сказал Пелег Готтдинер из организации EcoPeace Middle East.

Этот замкнутый участок соленой воды технически является озером. Вода поступает из реки Иордан, которая берет начало на сирийско-ливанской границе, протекает через Галилейское море на севере Израиля, а затем продолжает свой путь на юг к Мертвому морю, с одной стороны – Иордания, а с другой – Израиль и оккупированный Западный берег.

За прошедшие десятилетия река Иордан и ее главный приток Ярмук сильно обмелели из-за строительства плотин и изменения русла, осуществляемых Израилем, Сирией и Иорданией для нужд населения, урожая и скота. Раньше река перекачивала в Мертвое море 1,3 млрд кубических метров воды, сейчас этот показатель снизился примерно до 100 млн кубических метров.

Другой важной причиной спада является горнодобывающая промышленность. В конце 1970-х годов Мертвое море разделилось на два бассейна, которые сейчас разделены полосой суши. Более глубокий северный бассейн является естественным остатком моря. Южный бассейн поддерживается искусственно и представляет собой ряд промышленных испарительных бассейнов.

Компании с израильской и иорданской сторон перекачивают воду из северного бассейна в бассейны. Вода испаряется на солнце, оставляя после себя богатый минералами рассол, из которого компании извлекают минералы, включая калий и магний, для производства удобрений и других промышленных целей.

Есть и другая сила, "убивающая" Мертвое море: изменение климата. Засухи становятся все более интенсивными и продолжительными, а осадки выпадают реже.

Необходимость остановить деградацию Мертвого моря крайне важна, но простого решения нет.

Мертвое море может повторить судьбу Аральского, которое сегодня пытаются "вернуть к жизни".