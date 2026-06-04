Сын экс-премьера Кыргызстана находится в СИЗО в Алматы

Сын бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова находится в СИЗО-18 Алматы. Урмат Усенов, двое граждан Кыргызстана и казахстанец стали фигурантами дела о незаконной предпринимательской деятельности и создании транснациональной организованной группы, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Kaktus.media, им вменяются статьи 28 часть 3 и 214 часть 2 пункт 1 "Организация незаконной предпринимательской деятельности, совершенная преступной группой", а также статья 264 часть 1 "Создание транснациональной организованной группы или транснациональной преступной организации, а равно руководство ею или ее структурным подразделением" УК Казахстана.

По данным следствия, ущерб составил 26 млн тенге.

"При этом стоимость изъятого кальянного табака оценивается более чем в 46 млн тенге. Общий объем изъятого, по данным следствия, превышает 1,6 тонны. 10 марта Специализированный межрайонный следственный суд Алматы санкционировал содержание подозреваемых под стражей сроком на два месяца", – говорится в публикации издания.

Данияр Усенов – 14-й премьер-министр Кыргызстана с 21 октября 2009 по 7 апреля 2010 года.

7 апреля 2010 года подал в отставку в связи с массовыми акциями протеста, перешедшими в революцию, после чего, по сообщениям прессы, бежал в Великобританию. С 2017 года проживает в Беларуси под именем Даниила Урицкого. Возглавляет ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". В отношении Усенова генпрокуратурой Кыргызстана возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в организации массового расстрела мирных граждан. Судом Кыргызстана он заочно осужден к 15 годам заключения.

3 июня 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравлял президента Садыра Жапарова и братский народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.