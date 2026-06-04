Цены на нефть упали после объявления перемирия между Израилем и Ливаном

Мировые цены на нефть начали снижаться после того, как Израиль и Ливан договорились о прекращении огня. Сделка укрепила надежды на заключение более широкого соглашения о завершении ирано-израильского конфликта, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 17:20 по времени Астаны 4 июня 2026 года цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,12% относительно предыдущего закрытия – до 94,76 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI упала на 3,43%, до 92,73 доллара, передает агентство РИА Новости.

Накануне, в среду 3 июня, Brent и WTI выросли примерно на 2% после нового обострения на Ближнем Востоке. Скачок произошел в результате атак Ирана на Кувейт и ударов военных США вблизи Ормузского пролива.

Поздно вечером в среду Израиль и Ливан заявили, что согласились на режим прекращения огня. Это укрепило надежды на компромисс между Вашингтоном и Тегераном, который отчасти связан с завершением боевых действий в регионе.

В этот же день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что контакты Тегерана с Вашингтоном не разорваны, но прогресса в переговорах пока нет. По его словам, стороны изучают тексты соглашения, которыми обменялись.

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