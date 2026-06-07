Студентка устроила "погром" в квартире отца и вынесла миллионы после одного звонка

В России 19-летняя студентка из Красноярска по указке мошенников вскрыла болгаркой сейф отца и перевела 5,7 млн рублей (около 37,7 млн тенге) на якобы "безопасный счет", передает Zakon.kz.

Об этом телеканалу "Рен-ТВ" сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю. По данным правоохранителей, девушка тайно пришла в квартиру отца в его отсутствие.

С помощью болгарки она распилила сейф и забрала 20 тысяч долларов (около 9,1 млн тенге), 2,5 миллиона рублей (порядка 16,5 млн тенге), а также ювелирные изделия и золотые монеты.

"Украшения красноярка заложила в ломбард за 768 тыс. рублей (около 5,1 млн тенге), а монеты продала нумизмату за 1,3 млн рублей (порядка 8,6 млн тенге). В итоге девушка перевела мошенникам 5 млн 705 тыс. рублей (примерно 37,7 млн тенге)", – сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, все началось с того, что студентке позвонил неизвестный, представился сотрудником службы доставки. Аферист попросил девушку назвать код из СМС под предлогом получения посылки.

На следующий день со студенткой связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил девушке, что ее аккаунт на портале "Госуслуги" якобы взломан. После этого он призвал собрать все деньги и перевести их на якобы "безопасный счет".

Девушка провела в квартире отца "обыск" по видеотрансляции. После этого она перевела злоумышленникам 5,7 млн рублей (около 37,7 млн тенге). Когда студентка пришла в салон связи, чтобы отправить еще 300 тыс. рублей (порядка 2 млн тенге), сотрудники отдела посчитали ее поведение очень странным.

На место прибыли правоохранители, которые разобрались в произошедшем. Также они установили счета, на которые студентка перевела деньги. Банковские операции на 3,2 млн рублей (примерно 21,1 млн тенге) были приостановлены.

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