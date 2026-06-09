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Общество

Акмолинец из-за мошенников продал две квартиры и набрал кредиты

Акмолинец из-за мошенников продал две квартиры и набрал кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 18:56 Фото: pixabay
Акмолинец за несколько дней передал мошенникам 34 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Акмолинской области рассказали, что очередной жертвой аферистов стал местный житель, которому позвонили под предлогом замены электросчетчика. Во время разговора злоумышленники убедили его сообщить код из SMS-сообщения, после чего в мошенническую схему подключились лжесотрудники портала eGov и Национального банка.

"Под различными предлогами преступники убедили потерпевшего, что его денежные средства и имущество находятся под угрозой. Следуя указаниям мошенников, мужчина продал две принадлежащие ему квартиры, оформил три кредита в двух банках, снял все сбережения с депозитного счета и заработную плату, а также занял деньги у родственников и знакомых", – поделись в ведомстве.

В течение нескольких дней акмолинец осуществил 15 переводов на счета дропперов через мобильные переводы и платежные терминалы. Общая сумма ущерба составила 34 млн тенге.

Полицейские предупреждают, что все подобные преступления начинаются с безобидного на первый взгляд звонка. Мошенники могут представляться сотрудниками коммунальных служб, операторов связи, курьерских компаний, государственных органов или банков. Их главная цель – получить код из SMS-сообщения или заставить человека выполнять дальнейшие инструкции.

"Ни сотрудники банков, ни представители государственных органов не требуют по телефону сообщать коды подтверждения, оформлять кредиты, переводить деньги на так называемые "безопасные счета" или совершать сделки с недвижимостью. При поступлении звонков о замене счетчиков, SIM-карт, получении посылок или иных услугах гражданам рекомендуется немедленно прекратить разговор. Соблюдение этих простых мер предосторожности поможет сохранить имущество и избежать многомиллионных финансовых потерь".ДП Акмолинской области

Ранее в региональном Департаменте полиции заявляли, что всего за два выходных дня жители пополнили кошельки интернет-мошенников почти на 30 млн тенге.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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