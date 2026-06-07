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Мир

Опасные насекомые атаковали Берлин: власти вводят ограничения

В Берлине закрыли часть парка из-за нашествия опасных гусениц, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 23:44 Фото: magnific.com
Власти Берлина временно закрыли популярную зону для пикников и барбекю в парке Гёрлицер-парк. Причиной стало массовое распространение дубового походного шелкопряда, гусеницы которого представляют опасность для здоровья людей и животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tagesspiegel со ссылкой на районную администрацию, уровень заражения в этом году оказался выше, чем в прошлом. Жителей призвали не приближаться к зараженным деревьям и не контактировать с гусеницами или их гнездами.

Проблема затронула и другие районы немецкой столицы. Ранее из-за нашествия вредителя были закрыты несколько спортивных объектов, включая стадион Моммзенштадион. Власти предупреждают, что ситуация носит общегородской характер.

Специализированные службы уже приступили к ликвидации очагов заражения в парке. Ограничения будут действовать до завершения работ и устранения угрозы для посетителей.

Дубовый походный шелкопряд опасен своими мельчайшими ядовитыми волосками, которые могут распространяться по воздуху. Контакт с ними способен вызвать раздражение кожи и глаз, проблемы с дыханием и аллергические реакции.

Ранее сообщалось, откуда в Алматы нашествие комаров и кто должен с ними бороться.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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