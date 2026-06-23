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Мир

Нашествие опасной рыбы встревожило популярные курорты Европы

Туристов предупредили об опасной рыбе на популярных курортах, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 23:34 Фото: wikipedia
Отдыхающих на курортах Средиземноморья предупредили о распространении опасной инвазивной рыбы – серебристого иглобрюха (Lagocephalus sceleratus), который может представлять угрозу как для людей, так и для местной экосистемы, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейской комиссии, пишет Fox News, этот хищник активно распространяется у побережья европейских стран. Рыба отличается агрессивным поведением и мощными зубами, способными нанести серьезные травмы.

Иглобрюх также содержит опасный токсин и практически не имеет естественных врагов. Из-за этого он вытесняет местные виды рыб и наносит ущерб рыболовной отрасли. В частности, рыбаки в Греции сообщают о регулярной порче сетей, что приводит к значительным убыткам.

Для борьбы с распространением вида специалисты рассматривают возможность его промышленного использования. После специальной термической обработки токсин становится безопасным, а саму рыбу можно использовать в пищевой промышленности и производстве кормов для аквакультуры.

Эксперты считают, что такой подход поможет сократить популяцию опасной рыбы и одновременно поддержать рыбохозяйственный сектор региона.

Ранее сообщалось, что змеи заполонили берега Черного и Каспийского морей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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