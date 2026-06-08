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Мир

Грабители за считанные минуты вынесли редкие драгоценности на миллион евро

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 01:52 Фото: pexels
В итальянском Турине дерзкие грабители всего за четыре минуты обнесли знаменитый аукционный дом Sant'Agostino, обойдя сложную систему безопасности, передает Zakon.kz.

Об этом сообщило издание Leggo. Воры сумели украсть драгоценностей на миллион евро – среди них ювелирные изделия, часы и другие предметы. После они спокойно ушли незамеченными.

"Как подтвердили записи с камер видеонаблюдения, воры проникли в помещение на улице Корсо Тассони около 4:20 утра, обойдя сложную систему безопасности", – рассказали менеджеры компании.

Правоохранители начали расследование.

"Увидев эти кадры, я была в шоке", – сказала владелица аукционного дома Ванесса Кариоггиа.

Кража была совершена накануне аукциона, запланированного на 9 и 10 июня. На аукционе планируют продавать дизайнерские ювелирные изделия разных эпох с бриллиантами, изумрудами, сапфирами и рубинами.

Ранее сообщалось, что казахстанец украл женское белье и устроил распродажу прямо в ТЦ.

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Канат Болысбек
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