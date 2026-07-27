Спортсмен чудом выжил после укуса гремучей змеи

В США врачам потребовалось 34 дозы противоядия, чтобы спасти мужчину после укуса гремучей змеи. Во время пробежки калифорниец случайно наступил на рептилию и уже через пару минут начал терять зрение, передает Zakon.kz.

Как пишет издание LADBible, Джейк Энтрупа из Калифорнии бегал по привычному маршруту вместе с собакой и не заметил змею, наступив на нее и получив укус. Действие яда проявилось практически сразу.

По словам мужчины, спустя всего пару его минут зрение ухудшилось настолько, что он не мог разглядеть собственную руку перед лицом. Начались и другие неврологические симптомы.

"На помощь случайно пришла медсестра, находившаяся неподалеку. Услышав крик, она подошла к пострадавшему и помогла ему сохранять спокойствие до приезда экстренных служб", – отмечается в публикации.

Джейка доставили в медицинский центр, где ему ввели 20 доз противоядия. Однако этого оказалось недостаточно, и пациента перевели в больницу Лос-Анджелеса. Там он получил еще 14 доз – в общей сложности врачам потребовалось 34 дозы противоядия. В итоге мужчина провел три дня в отделении интенсивной терапии.

Его мать рассказывала, что во время лечения у сына дергались глаза и тело – так яд воздействовал на нервную систему. Сейчас Джейк уже передвигается на костылях и продолжает восстанавливаться. Когда он сможет вернуться к занятиям спортом, пока неизвестно.

Сам спортсмен также отметил, что после укуса важно не поддаваться панике и как можно быстрее получить медицинскую помощь.

Чуть ранее стало известно, что спустя век в Гималаях выявили пять новых змей, которых ошибочно считали одним видом.