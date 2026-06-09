Зачем пляжи популярного курорта засыпают песком за 17,2 млн долларов, который вскоре исчезнет

Португалия ведет одну из самых впечатляющих операций по борьбе с большой водой – спасение побережья в Алгарве – популярной курортной зоне на юге страны. Туда уже переместили около 2,2 млн тонн песка для сохранения пляжей, сообщает Zakon.kz.

Песок высыпали на уязвимый участок береговой линии между Квартейрой и Гарраном. Проект охватывает около 7,9 км береговой линии в Лоле, одном из самых известных туристических районов Португалии, где летом люди ищут место у воды для отдыха. По словам официальных лиц, искусственная подпитка пляжа призвана замедлить эрозию, стабилизировать побережье и усилить защиту до начала купального сезона.

План прост в описании, но огромен в реализации: добыть песок из прибрежной зоны, переместить его по морю и распределить по пляжу, чтобы расширить сухой песчаный берег в среднем примерно на 38 метров, пишет EcoNews.

Согласно заявлению правительства Португалии, операция включает в себя размещение около 1,4 млн кубических метров осадочных пород вдоль побережья. Этот песок используется для восстановления профиля пляжа, где волны, ветер, гравитация и нехватка осадочных пород постепенно разрушали береговую линию.

Объем инвестиций составляет около 17,2 млн долларов (8,3 млрд тенге).

Зачем перемещать так много песка? Потому что этот участок считается особенно подверженным береговой эрозии, повышению уровня моря и более сильным погодным явлениям. Новый слой осадочных пород должен действовать как буфер, принимая на себя первый удар, когда волны накатывают на скалы и застроенные территории за пляжами.

Власти уверены, что эти беспрецедентные меры необходимы Алгарве, потому что он славится своими пляжами, скалами, теплой водой и ярким атлантическим светом, который туристы запоминают надолго.

Однако есть нюанс. Подсыпка песка на пляжи может дать время, но она не заморозит береговую линию навсегда.

Оказалось, что подобные мероприятия в Алгарве проводили и и ранее: в 1998, 1999, 2006 и 2010 годах. После операции 2010 года значительная часть отложенного материала была вновь утрачена в воде, что напоминает о том, что песок, досыпанный сегодня, может уйти завтра.

Но это не делает проект бесполезным. В большинстве случаев искусственное подсыпание грунта считается более щадящим вариантом, чем волнорезы или массивные каменные сооружения, поскольку оно работает с песком и формой пляжа, а не заменяет берег жесткой инфраструктурой. Отдыхающие по-прежнему видят пляж, а не стену.

Однако "мягче" не означает "проще". Перемещение более 2 млн тонн песка требует судов, топлива, инженерных решений, экологического мониторинга и тщательного планирования.

Проект в Алгарве – это, по сути, верхушка более масштабной проблемы, с которой сталкиваются прибрежные сообщества по всему миру. Что должны делать города, когда защищающий их пляж начинает истончаться? Ответ Португалии заключается в восстановлении песчаного покрова, расширении береговой линии и надежде на то, что новая буферная зона продержится достаточно долго, чтобы обеспечить безопасность и комфорт людей.

Новое исследование ранее привело ученых к выводу, что для американского города Новый Орлеан пройдена "точка невозврата", и в течение нескольких десятилетий он окажется окруженным океаном.