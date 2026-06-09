Смерть волчицы обернулась нападением на сотрудниц зоопарка в США

В зоопарке Washington Park Zoo в американском штате Индиана две сотрудницы пострадали в результате нападения волков. Инцидент произошел утром 4 июня, когда работницы вошли в вольер хищников, сообщает Zakon.kz.

По данным The Sun, женщины собирались забрать тело 10-летней волчицы по кличке Эхо, которая умерла накануне от разрыва селезенки. Однако два оставшихся в вольере волка – Кода и Никос – начали проявлять беспокойство и агрессию.

Животные набросились на сотрудниц, а одна из них пыталась защититься с помощью лопаты. Коллегам удалось вытащить одну пострадавшую из вольера и вызвать экстренные службы. Вторая женщина оставалась внутри до прибытия пожарных, которые помогли ей выбраться по лестнице.

Обеих сотрудниц доставили в больницу. Одна из них получила серьезные укусы и рваные раны шеи, уха и конечностей, а также множественные глубокие повреждения кожи. Вторая отделалась незначительными травмами рук и вскоре была выписана. Состояние тяжело пострадавшей остается стабильным.

В администрации города заявили, что волки, вероятно, инстинктивно защищали погибшую сородичку. После происшествия животных осмотрели ветеринары и признали здоровыми. Руководство зоопарка начало расследование инцидента и намерено пересмотреть правила работы сотрудников в вольерах с хищниками.

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